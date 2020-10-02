وزير بريطاني يعلق على إصابة ترامب بكورونا

وأضاف وزير الإسكان روبرت جينريك ،اليوم الجمعة: "كلنا نريد أن نرسل أطيب تمنياتنا للرئيس ترامب والسيدة الأولى وعائلة ترامب ونتمنى لهم الشفاء العاجل".



وقال: "نعرف كيف يكون الأمر، في حالتنا، عندما أعلن رئيس وزراء بوريس جونسون وثبتت إصابته بفيروس كورونا ترك السياسة جانبا، نريد جميعا رؤيته (ترامب) ووزوجته يتحسنان قريبا".



وأضاف الوزير البريطاني أن الولايات المتحدة لديها بروتوكول واضح يتولى بموجبه نائب الرئيس إدارة شؤون البلاد إذا اقتضى الأمر.



يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر تغريدة نشرها، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.