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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 13:55

أهم تعليق لأمير الكويت الجديد بشان اليمن

أهم تعليق لأمير الكويت الجديد بشان اليمن
وأصبح الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت السادس عشر، خلفا لشقيقه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفي هذا السياق، رجح دبلوماسيون أن تواصل الكويت في ظل حكم الأمير نواف الأحمد الصباح، العمل من أجل الاستقرار من خلال الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الدول المجاورة.

ونقلت مصادر صحفية محلية تصريحات قالها الأمير الجديد عن اليمن، وذلك خلال لقائه بوفدي التفاوض في الكويت قبل خمسة أعوام.

وبعد اجتماع وفد الرياض والوفد الوطني اليمني مع أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح التقى الوفدان بولي العهد حينها الأمير نواف، والذي حث الطرفين على تقديم تنازلات وتقديم مصلحة اليمن.

وأضاف: اليمن أصل العرب كلهم.. لا تفرطوا في هذا البلد. الكويت مستعدة تقديم الدعم الكامل وهذه فرصة تاريخية اغتنموها قبل أن تضيع من بين أيديكم.
رقم : 889741
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