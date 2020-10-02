دهس واعتقال عدد من المحتجين بمظاهرة ضد نتنياهو

وذكرت مصادر إعلام عبرية، أن أكثر من ألف شخص تظاهروا في تل أبيب ضد حكومة الإحتلال ورئيسها نتنياهو، مطالبين باستقالتها وتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم فساد تلاحقه من قضاء الكيان الإسرائيلي.



وأضافت مصادر انه "خلال المظاهرة اقدم متطرف "اسرائيلي" على دهس احد المتظاهرين ما ادى الى اصابته بجراح مختلفة".



كما وقامت شرطة الاحتلال باعتقال 12 شخصا من المتظاهرين.



ومن جانبه حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، من أنه قد يتم اللجوء إلى تشديد الإغلاق الصحي في حال لم تخف أعداد الإصابات.



وقال نتنياهو في تصريح صحفي: "هذا القرار سيتم اتخاذه يوم الإثنين القادم بناءً على المعطيات والتقييمات وليس بشكل تعسفي".



وأعلنت وزارة صحة الإحتلال، الخميس، تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.