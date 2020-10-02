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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 14:02

الأوقاف المصرية تنهي خدمة 3 أئمة

الأوقاف المصرية تنهي خدمة 3 أئمة
وأكدت وزارة الأوقاف أن المذكورين لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية أوقاف القليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدا على ذلك.

كما أعلنت الوزارة عن إنهاء خدمة محمد محمود عبد الرحيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم، وأبو السعود رشدي أبوالسعود خضر إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية.

وأفادت الأوقاف بأن المذكورين لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريات أوقاف الفيوم، والغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

ويأتي ذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

هذا، وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرا متطرفا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت قد شهدت مصر تظاهرات واحتجاجات شعبية طالبت بتحقيق الديمقراطية في البلاد وانهاء حكم العسكر.
رقم : 889743
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