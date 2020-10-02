الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 14:33

هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟

هل أصيب ترامب بكورونا أم
نبأ اصابة ترامب بالفيروس يحتمل الوجهان، إما حقيقة، وإما الكذب؛ وما نريد قوله في هذه العجالة، هي ان الانباء الصادرة عن ادارة وفريق ترامب الانتخابيين، لطالما حملت في طياتها شيء من الغموض واحتمالية الكذب، لذلك، نود هنا ان نطرح فرضيات وخلفيات هذا الخبر.

احتمال أن يكون الرئيس ترامب وعائلته قد اصيبا فعلا بالفيروس، احتمال كبير، نتيجة استهتار وعدم اخذ ترامب الفيروس على محمل الجد، وأمر الاصابة يستدعي من ترامب ان يأخذ الوباء الذي يتفشى في بلاده على محمل أكبر من الجدية، وأن يمتنع عن التنمر والسخرية ممن يتحدث عن الخطورة العالية لهذا الوباء، وهو (أي ترامب) من أهم المشككين بالوباء وخطوته وجديّته، وحجم تأثيره الكبير على المجتمع الاميركي، كما كان يدعو مناصريه إلى عدم ارتداء "الكمامة" أو قناع الوجه. كما قد تقدم الاصابة لترامب دليلا وبرهانا واضحا عن سبب تخوف الاميركيين لا سيما الديمقراطيين من المشاركة في الانتخابات عبر صناديق الاقتراع، والنزول الى المراكز الانتخابية، وتؤكد لترامب سبب تفضيلهم الادلاء باصواتهم عبر البريد الالكتروني؛ في وقت دعا ترامب انصاره إلى النزول لمراكز الاقتراع والادلاء بأصواتهم بشكل مباشر عبر صناديق الاقتراع، كما دعاهم إلى مراقبة هذه المراكز، منعا للتزوير، علما أن الولايات المتحدة الاميركية تتصدر قائمة دول العالم من ناحية عدد الاصابات والوفيات بالفيروس التاجي.

ولكن هل هناك احتمال أخر، أجل؛ فبالنظر الى المناظرة الاولى التي جمعت ترامب بمنافسه بايدن، وحجم الانتقادات التي تعرض لها ترامب نتيجة أدائه الضعيف في المناظرة، وتسليمه الواضح لمنافسه بايدن، لا يمكن استبعاد أن يكون خبر اصابة ترامب بفيروس كورونا خطة بديلة من مستشاريه وفريقه الانتخابي، لمنع فضيحة جديدة امام بايدن في المناظرة المقبلة في 15 اكتوبر تشرين الاول الجاري، وربما أدرك الفريق الانتخابي لترامب أنه ليس مستعدا تماما لمناظرة ثانية، ومحاولة من فريق ترامب الانتخابي جلّب شيء من تعاطف الشارع الاميركي وكسب بعض الأصوات التي ربما تكون مؤثرة، مع احتمالية تقارب نتائج الفرز، خصوصا وان هناك اجماع من الشارع الاميركي أن بايدن كان الافضل في المناظرة، وان ترامب اقتصر على مهاجمة خصمه دون تقديم اجابات مقنعة، وتهرب من الاجابة عن الاسئلة الموجهة إليه من قبل مدير المناظرة كريس والاس؛ أما الأمر الذي كشف ارتباك ترامب هو عدم اجابته عن التساؤلات حول فشل ادارته في مواجهة جائحة كورونا في البلاد، وحالة الفوضى التي اثارها خلال التسعون دقيقة من المناظرة، وتحويلها إلى مهرجان فوضوي، حسب خبراء اميركيين، لتحصل المناظرة على اجماع شبه كامل من الخبراء بأنها كانت الاسوء في تاريخ المناظرات الاميركية.

يبدو أن الفريق الانتخابي لترامب، اعلمه بأن مناظرته مع بايدن، كانت عبارة عن فضيحة مدوية له، بعد اكتشافه أن مخاطر عدم المشاركة في المناظرة أقل من مخاطر المشاركة، كان قرار الحجر الصحي، والاصابة بكورونا الورقة الاكثر ربحا في يده، على مبدأ الحكمة التي تقول "الحذر واجب"، هروبا مبررا من المناظرتين المتبقيتين. وكما يقول المثل السوري "اللي ما بيحسب ما بيسلم".
رقم : 889752
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020
هل أصيب ترامب بكورونا أم
هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟
2 تشرين الأول 2020
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
1 تشرين الأول 2020
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس