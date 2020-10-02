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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 17:19

الرئيس السوري يثمن الدعم الروسي لبلاده

الرئيس السوري يثمن الدعم الروسي لبلاده
وقال الأسد ،في مقابلة مع قناة روسية، ان روسيا تقدم المساعدة للشعب والحكومة السورية في محاربة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، واكد انه بعد القضاء على الإرهاب هناك دور آخر ستلعبه روسيا على الصعيد الدولي، من خلال حث مختلف الدول على تطبيق القانون الدولي.

لفت الرئيس الأسد إلى وجود خلل بين القوى في نظام العلاقات الدولية الحالي، مؤكدا أن على روسيا إعادة التوازن المفقود، وأضاف: ان التواجد الروسي هو لضمان الأمن وجعل النظام العالمي أكثر عدلاً وتوازناً.

كما اكد الرئيس السوري انه بالطبع، إذا تخلى الغرب عن سياسته العدوانية المتمثلة باستخدام قوته العسكرية لخلق مشاكل في العالم، فربما لن تحتاج روسيا أيضاً إلى مثل هذه السياسة، لكن العالم اليوم بحاجة إلى التوازن.
رقم : 889763
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