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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 20:16

'حماس' تثمن بيان اللجنة المركزية لحركة فتح

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، مضيها في طريق إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها بالإسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق مخرجات وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس 3 سبتمبر/ أيلول المنصرم.

وشددت حماس أنه بالوحدة الوطنية نفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة، وصولاً إلى تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال. وفق نص البيان.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد صادقت على التوافقات التي تمت مع وفد حماس .

وأكدت اللجنة المركزية في اجتماعها أمس الخميس برئاسة عباس أن مسار الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مؤكدة اهمية الشراكة في مواجهة "صفقة القرن" والضم والتطبيع من خلال المقاومة الشعبية والعمل على تطوير هذه الشراكة في كل مكونات النظام السياسي في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة بالتمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية، وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفوضت اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح وعزام الاحمد بمواصلة العمل لإنضاج العملية الانتخابية وصولاً لإصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن.

كما رحبت اللجنة المركزية بنتائج الاجتماعات التي جرت، مشددة على أهمية التوافق على اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية كمدخل لانهاء الانقسام، وتوحيد الموقف الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.
رقم : 889786
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