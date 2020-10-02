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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 20:50

أين " المطبعين" من الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية المحتلة؟

أين " المطبعين" من الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية المحتلة؟
وبات من المعروف لكل العالم بأن القضية الفلسطينية اصبحت ضحية طموحات الرئيس الامريكي دونالد تراكب وذلك لتعزيزفرص نجاحه بحملته الانتخابية، كما باتت ضحية امراء النفط الخليجي لتثبيت حكمهم على الكراسي الاميرية ضاربين بعرض الحائط كل القيم والمبادئ التي تمثل الوجدان العربي والهوية العربية الاسلامية.

ومما لاشك فيه أن المواطن العربي اصبح بدرجة عالية من الوعي السياسي التي تجعله يعي المخططات الاعلامية التي يقوم بها المطبلين للتطبيع بغية تغيير المفاهيم والقيم العربية التي تربى عليها لمساندة القضية الأم والبوصلة الابدية ألا وهيي قضية فلسطين المحتلة، وبدا ذلك واضحا من خلال موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب توقيع اتفاقيات العار والخيانة مع العدو الصهيوني.

وعلى الرغم من الموجة الإعلامية التي رافقت حملات التطبيع ومحاولتها الترويج لهذه الاتفاقيات على انها طريق للدفاع عن القضية الفلسطينية ومحاولة قادة الإمارات للترويج على انهم حريصون على حقوق الشعب الفلسطيني إلا ان وعي المتابع العربي والفلسطيني كان واضحا من طريقة تعاطيه واستهزائه بمجرد طرح هذه المواضيع.

وخير دليل على أن كلام امراء " النفط" ليست إلا للاستهلاك الإعلامي هو ماتقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتداءات متكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل، لأنهم  غير قادرين على الضغط على الكيان ابدا،لا بل لهم اليد الطولى فيما يحدث على الأراضي المحتلة من تهجير قسري وتطهير عرقي ضد ابناء الشعب الفلسطيني المقاوم.

وحديث صحف عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالموافقة على البناء، واضافت أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء سيجتمع بعد تأجيل جلساته عدة مرات لإصدار قرارِ البناء، لا يطرح إلا تساؤلا واحدا هنا وهو اين يجب أن يخبئ الأمراء المطبعين وجوههم في ظل هذه الأخبار؟
رقم : 889792
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