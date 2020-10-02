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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 20:59

مسؤول سوري يكشف تفاصيل انفجار خط الغاز بالحسكة

مسؤول سوري يكشف تفاصيل انفجار خط الغاز بالحسكة
وأوضح المصدر، أن مجهولين أقدموا على تفجير الخطّ الواصل بين محطة مركدة الغازية ومعمل غاز الجبسة، في موقع يبعد 10 كم جنوب شرق الشدادي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، عبر عبوة متفجرة ما أدى إلى اندلاع النيران في الخطّ.

وأشار المصدر إلى أنه وفور حدوث التفجير تم إغلاق جميع الآبار الغازية في محطة مركدة ، وكذلك إغلاق خط الغاز الواصل إلى المعمل، ما أسفر عن إخماد الحريق في الخط بشكل تلقائي، وإيقاف العمل فيها حتى صباح اليوم الجمعة للتأكد من الأضرار وإصلاحها.

ويسيطر على المنطقة التي تقع فيها تلك الحقول وخط الغار المستهدف “قوات سورية الديمقراطية – قسد” التابعة للاحتلال الأميركي ، بينما لا يزال عمال الدولة قائمين على رأس عملهم في تلك الحقول.
رقم : 889793
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