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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 21:06

ميركل: الأشهر الصعبة من جائحة كورونا لم تأت بعد

ميركل: الأشهر الصعبة من جائحة كورونا لم تأت بعد
وتابعت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الجميع قلقون من أن أعداد الإصابات في زيادة.. الجميع يعلمون أن أصعب أشهر لم تأت بعد".

وبحسب بيانات الصحة الألمانية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 294395، والوفيات 9508 حالات وفاة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالميا مليون حالة وفاة في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم 34 مليون إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإصابات عند 7 ملايين، تليها الهند 6 ملايين، والبرازيل 4.8.

أما من حيث الوفيات، فقد بلغ إجمالي الحالات في أمريكا 207 آلاف حالة، وفي البرازيل 144 ألف حالة، والهند 99 ألف حالة، وذلك وفقا لبيانات جامعة "هوبكينز" الأمريكية.
رقم : 889796
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