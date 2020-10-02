الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي.. هل من محاسب لابن سلمان؟

وغرد هؤلاء بصور ومقاطع فيديو وبكلمات مؤثرة عن رحيل خاشقجي الذي لا يزال جثمانه مفقودا حتى اللحظة، وتهجموا على نظام آل سعود وجرائمه.



وكتبت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، على صفحتها في تويتر: “الديمقراطية الموجودة في العالم العربي هي من بنات أفكار جمال خاشقجي الذي قتله عملاء سعوديون عام 2018”.



وانتقد المعهد الدولي للصحافة، استمرار إنكار السعودية للعدالة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.



وقالت باربرا تريونفي، المديرة التنفيذية للمعهد، في بيان: “مرت سنتان منذ مقتل جمال خاشقجي، لكن السعودية أخفقت في تحديد أو محاسبة العقل المدبر وراء القتل”.



وأضافت: “الأحكام الأخيرة في المحاكمة بالسعودية، استهزاء بالعدالة لا ينبغي للمجتمع الدولي قبولها”.



ونشر الناشط والمعارض السعودي عمر الزهراني، مقطعا سابقا لخاشقجي قبل وفاته، واقتبس منه جملة “العسكر لا يبني دولة”.



وتساء الزهراني: من هو المتهم الرئيسي بقتل #جمال_خاشقجي رحمه الله والذي حاول إرسال فرق اغتيال لكندا وفشلوا في تحقيق المهمة ؟



ونشرت أكاديمية جمال خاشقجي: الديمقراطية في العالم العربي تتعرض لهجمات غير العنف والاستبداد.. بل بهجمة منظمة على العقل العربي، كيف ذلك؟



وكتب نهاد عوض: مر عامان على اغتيالك وظنوا أنهم أسكتوك. لكن صوتك اليوم يعلو وحلمك بإطلاق مؤسسة تدعو للديمقراطية و تدافع عن حقوق الانسان في الوطن العربي -بفضل الله- تحقق.



وغرد أيوب صاغجان: صلاة الغائب على الصحفي جمال خاشقجي في الذكرى الثانية لمقتله في القنصلية السعودية في اسطنبول، والتي إلى الآن لم يتم العثور على الجثة.

غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. والسؤال هو: أين جثة الصحفي جمال خاشقجي؟؟؟؟؟؟!!!!!



وأحيا أصدقاء السعودي الراحل جمال خاشقجي من سياسيين وصحفيين ذكراه أمام مسرح الجريمة (قنصلية الرياض) في مدينة إسطنبول، حيث وقعت الجريمة قبل عامين.



وتجمع هؤلاء أمام القنصلية السعودية مسرح الجريمة حاملين صورا لخاشقجي، ومطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة قاتليه.



وألقى أصدقاء خاشقجي كلمات خلال فعالية إحياء ذكراه، دعوا فيها جميع المنظمات الدولية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة في مقتل خاشقجي.



ومن جانبهم أكد أعضاء في حزب التجمع الوطني السعودي، أن الحزب المعارض الجديد سيتصدى لسياسات القمع والجرائم التي ينفذها ولى العهد محمد بن سلمان.



وقالت الأكاديميان مضاوي الرشيد وعبدالله العودة، إنه “حان وقت كسر حاجز الصمت إزاء قمع السلطات، كما حان وقت التغيير الديمقراطي”.



جاء ذلك في مقال مشترك بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في الذكرى الثانية لاغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وتطرق الكاتبان إلى مساع التغيير الديمقراطي التي يطمح إليها معارضون سعوديون، عبر تأسيس حزب “التجمع الوطني” والتي اختيرت مضاوي الرشيد كناطق إعلامي له.



وأضافا أن كسر حاجز الصمت إزاء القمع الداخلي المستمر من قبل النظام السعودي وانتهاك المعايير الدولية “مسألة ملحة للغاية”.



وتابعا: بعد عامين على اغتيال خاشقجي، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حكمه بحد السيف. من اعتقال النشطاء والنسويات والمثقفين في السعودية، واضطهاد الناقدين في الخارج إلى الحرب المدمرة منذ خمس سنوات في اليمن، يستمر النظام في الإفلات من العقاب.



وكتب الرشيد والعودة: “في الوقت نفسه، لا يزال المجتمع المدني السعودي الضعيف والخائف محرومًا من الحق في تحدي الاضطهاد بالوسائل السلمية، وزاد ذلك بتهاون بعض الجهات الفاعلة الدولية وتواطؤها مع محمد بن سلمان”.