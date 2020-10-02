الأردن.. 40 حالة حرجة بالمستشفيات والإغلاقات لم تعد مجدية

وأضاف شركس في مداخلة عبر المملكة أن الإغلاقات لم تعد تجدي نفعا حاليا بعد الانتشار المجتمعي للوباء، موضحا أن الفيروس اصبح في كل مكان.



وكشف مسؤول ملف كورونا، عن وجود 40 اصابة كورونا بحالة حرجة في مستشفيات المملكة، مشيرا الى أنه لا يمتلك تفاصيل اضافية عنها.



وعن العزل المنزلي قال شركس إنه لا بد من بعض التحضيرات قبل البدء بتطبيقه، مؤكدا أن تفعيله أمر وشيك.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، كما سُجّلت (10) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.