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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 22:05

شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترافقه في جولة له!

شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترافقه في جولة له!
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن الزعيم كيم تفقد موقع إعادة الإعمار في بلدة كيمهوا الحدودية وتعرف بالتفصيل على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والنقل وشبكتي الكهرباء والاتصالات، واستمع إلى التقدم الذي تم إحرازه في جهود إعادة البناء.

وقالت الوكالة: "عند سماع التقرير الذي يفيد بأن حوالي 88% من إجمالي مشروع البناء قد تم إنجازه الآن لما يقرب من 1000 أسرة - منازل سكنية من عدة طوابق في منطقة البلدة ، قال الزعيم كيم "أشعر بارتياح كبير لأن الجيش الشعبي يحقق إنجازات مذهلة تحت القيادة النشطة والتوجيه الدقيق من قبل حزبنا".

وقالت الوكالة إن كيم شدد على أن "هذا العام شهد صعوبات غير مسبوقة، لكنه سيكون عام انتصار عظيم مع قيمة النضال الكبيرة".

ورافقت كيم شقيقته الصغرى "يو جونغ" في أول ظهور علني لها منذ أواخر يوليو.

ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الشمال صورة لها وهي ترتدي معطفا رملي اللون تقف خلف الزعيم كيم من مسافة قريبة.

لم تشر وسائل الإعلام الحكومية إلى الموعد المحدد لزيارة الزعيم كيم لهذه البلدة، لكن يبدو أنه أجرى التفتيش الميداني يوم أمس الخميس، حيث جرت العادة على أن تنقل وسائل الإعلام الحكومية أنشطته في اليوم التالي.
رقم : 889815
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