الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 07:45

لافروف وظريف يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قرة باغ

لافروف وظريف يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قرة باغ
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وظريف بحثا بشكل مفصل خلال اتصال هاتفي امس الجمعة، الاوضاع في منطقة النزاع ناغورني قره باغ، حيث أعرب كلا الجانبين عن قلقهما الكبير من الأعمال القتالية الواسعة والمستمرة.

وأكد لافروف وظريف الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وخفض التوتر ومنع الخطاب الاستفزازي والعسكري.

واكد وزير الخارجي الروسي ان بلاده ستواصل، بمبادرة منها وفي إطار عملها ضمن ثلاثية رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بذل جهود الوساطة دعما لتسوية النزاع في ناغورني قرة باغ عبر الوسائل السياسية الدبلوماسية.

كما اكد الوزيران الدور المهم الذي يمكن أداؤه من قبل دول المنطقة، خاصة جيران آذربيجان وأرمينيا، في تهيئة الظروف الملائمة لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

بحث لافروف وظريف حول قضايا التعاون الثنائي بين ايران وروسيا واتفقا على الاستمرار في الاتصالات.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وجمهورية آذربيجان في 27 أيلول، واتهم كل من الجانبين الجانب الاخر ببدء الاشتباكات التي اسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وخسائر لدى الطرفين.

وكان النزاع العسكري بين البلدين قد بدا في العام 1994 حول منطقة قرة باغ واستغرقت تلك الحرب 4 اعوام الى ان تم اقرار الهدنة بوساطة من مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي، الا ان الجهود الدولية لم تثمر لغاية الان عن الوصول الى حل سلمي للازمة.
رقم : 889846
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاتب غسان جواد لإسلام تايمز: نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
الكاتب غسان جواد لإسلام تايمز: نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
2 تشرين الأول 2020
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020
هل أصيب ترامب بكورونا أم
هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟
2 تشرين الأول 2020
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
1 تشرين الأول 2020
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس