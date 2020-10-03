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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 08:13

بيان إيراني بشأن لجنة متابعة اغتيال الشهيد سليماني

بيان إيراني بشأن لجنة متابعة اغتيال الشهيد سليماني
وكانت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت ،مساء أمس الجمعة، بيانًا أعربت فيه عن أسفها لمزاعم بعض وسائل الإعلام عن أداء لجنة متابعة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في هذه الوزارة.

وجاء في البيان: "إن وزارة الخارجية ، كعادتها تهدف في مواجهة النقد غير العادل والموجه سياسياً الى مراعاة مصالح البلاد وتبني سياسة التهدئة القصوى ولاتعتزم الخوض في تفاصيل الإجراءات الشاملة والمتعددة المستويات الجارية والتي تعرفها الجهات المعنية جيدًا و من المؤسف أن البعض يحاول في الظاهر تفسير الصمت المقصود لوزارة الخارجية بشكل اخر.

وأضافت الخارجية في بيانها "في الوقت نفسه ، وبالنظر إلى التصريحات الجائرة وغير الدقيقة التي صدرت بشأن متابعة اغتيال اللواء الحاج قاسم سليماني واللجنة المعنية ، فإن الملاحظات بالطبع هي قدر الإمكان ، لتنوير الرأي العام وتوعية الشعب الايراني الشريف ،وأن المثير للدهشة هو أن المزاعم التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام ضد وزارة الخارجية تشكك في اداء الوزارة في قضايا سبق وان وصفتها بأنها إنجازات إيجابية على المستوى الدولي ، وهم يعرفون افضل من غيرهم أن الكثير منها هي نتيجة التصميم المباشر لوزارة الخارجية وجهودها".

وجاء في البيان :"النقاد الموقرون دون معرفة أو الحصول على المعلومات الكافية عن حقيقة أن اتخاذ مواقف إيجابية لصالح بلد في النظام الدولي ليس امرا عرضيًا أبدًا ويتم تحقيقه من خلال التصميم والجهد والمواءمة و من خلال الاخذ بنظر الاعتبار بعض التدابير مثل تقرير المقرر الخاص المعني بجرائم القتل التعسفية و مواقف الدول والشخصيات الدولية ، وكذلك اثارة القضية في المنظمات الدولية ، وهم لم يلتفتوا أو لم يرغبوا في الالتفات إلى حقيقة أنه بدون النشاط الشامل والهادف للمتصدين للسياسة الخارجية ، لايتحقق هذا المستوى من النتائج الإيجابية على المستوى الدولي واتخاذ مواقف تتماشى مع إرادة جمهورية إيران الإسلامية".

وأكدت الخارجية في ختام البيان على ان الوزارة وانطلاقا من واجباتها المتأصلة ، تتابع دائما موضوع استشهاد الجنرال سليماني على جدول أعمالها ، وفي هذا الصدد ترحب بأي نقد بناء وتفاعل فعال مع وسائل الإعلام والمؤسسات ،وأنها في الوقت نفسه ، توصي بألا تكون قضايا السياسة الخارجية موضوعًا لقضايا فئوية غير ذات صلة بسبب حساسيتها وارتباطها المباشر بالمصالح الوطنية ، وألا تتسبب وسائل الاعلام عبر ما تنشره فى التاثير على افكار الراي العام .
رقم : 889850
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