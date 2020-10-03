الصين: أميركا أكبر مدمر للنظام الدولي

وقال المتحدث: "ان اتهامات واشنطن محض اختلاق..اعتاد بعض الساسة الأمريكيين على الكذب والغش.. إنهم يخلقون بخبث مواجهة سياسية ويقوضون التعاون متعدد الأطراف.. الولايات المتحدة التي تسير عكس تيار العصر صارت أكبر مدمر للنظام الدولي القائم وتحاول بكل الطرق إعادة العالم إلى عصر الغاب".



ووصل التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى نقطة الغليان في الأمم المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا مما يسلط الضوء على مساعي بكين لكسب نفوذ أكبر في تحد لقيادة واشنطن التقليدية.



وكانت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اتهما الصين بإخضاع الأيغور وأقليات صينية أخرى للإجهاض والتعقيم الجبري وزرع أجهزة لتحديد النسل بالإكراه.



وفي هذا الصدد عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أسفه للاتهامات التي أطلقتها وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس في ذكرى مؤتمر المرأة التاريخي عام 1995.