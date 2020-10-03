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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 08:34

سفيرا سوريا وإيران بموسكو يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

سفيرا سوريا وإيران بموسكو يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
وفي اللقاء الذي ،جرى امس الجمعة، تباحث الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق وتطورات سوريا ومنها عملية آستانا واحدث الاوضاع الميدانية في ادلب وشرق الفرات والحظر الغربي ضد سوريا وكذلك آفاق تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني.

واكد السفير الايراني خلال اللقاء حرص طهران على دعم دمشق في جميع المجالات.
ودان السفير السوري قيام بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، واعتبر هذا الامر خيانة كبرى، مؤكدا معارضة دمشق لعملية التطبيع هذه.

وابدى الجانبان الرغبة بمواصلة الاتصالات واللقاءات للبحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بشان سوريا والمنطقة.
رقم : 889859
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