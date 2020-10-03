أردنية محررة تناشد الملك بخصوص زوجها الفلسطيني

وقالت التميمي في مناشدتها للملك ان الاردن كان سباقاً في احتضانها وملاذاً آمناً لزوجها نزار التميمي بعدما تم الإفراج عنهما من سجون الاحتلال وانهما عاشا بين أهله منذ ما يقارب الثمانية أعوام بسعادة.



وتقول التميمي انها تفاجأت بالطلب من زوجها مغادرة هذه الأرض على وجه السرعة مما فرق شملهما وفصلهما عن بعضهما ليعودا الى حياة البعد وألم الفراق من جديد.



ودعت التميمي الملك الى اعادة الاستقرار الى حياة هذه الأسرة من خلال السماح بعودة زوجها الى الاردن والى بيته معززا مكرما.



يذكر أن الأسير المحرر في “صفقة وفاء الأحرار” نزار التميمي، أكد “أن السلطات الأمنية الأردنية، أبلغته قبل أسبوع، وبدون مقدمات بأن وجوده على أرض المملكة غير مرغوب فيه”.



وقال التميمي: “طلبت مني السلطات الأمنية المغادرة الفورية من الأردن، وأن قرارهم قطعي ونهائي غير قابل للنقاش أو التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف”.



وأضاف “لم أكن أملك رفض تنفيذ القرار، وأرغمت عليه جبراً؛ إلا أنني من واقع محبتي وانتمائي للمملكة أطلب الجهات المختصة بالتراجع الفوري عنه”.