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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 09:17
مقتدى الصدر يوجه سبع نصائح للمتظاهرين
وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر": انه "في حال لم تف الحكومة بوعدها الانتخابي، فان ذلك يعني ضياع العراق".
ووجه الصدر سبع نصائح لكل من يريد التظاهر، وشدد على ضرورة الالتزام بها.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
889872
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