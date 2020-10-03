مقتدى الصدر يوجه سبع نصائح للمتظاهرين

وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر": انه "في حال لم تف الحكومة بوعدها الانتخابي، فان ذلك يعني ضياع العراق".ووجه الصدر سبع نصائح لكل من يريد التظاهر، وشدد على ضرورة الالتزام بها.