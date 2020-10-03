الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 09:21

اليمن: اجتماع لمناقشة تنفيذ اتفاق صيانة السفينة صافر

اليمن: اجتماع لمناقشة تنفيذ اتفاق صيانة السفينة صافر
وفيما كان يفترض أن يُخصص الاجتماع، الذي دعا إليه الجانب الوطني، لإقرار وتوقيع وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة العائمة صافر، بعد استيعاب الملاحظات الفنية التي نوقشت في الاجتماع السابق، الذي عقد في 29 أغسطس الماضي، إلا أن الفريق الوطني فوجئ بقيام فريق الأمم المتحدة بإرسال نسخة نطاق العمل بدون استيعاب الملاحظات الفنية المتفق عليها.

وخلال الاجتماع أقر فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بأهمية الملاحظات الفنية التي ناقشها مع الفريق الاستشاري الوطني، وطلب مهلةً أخرى لدراستها مجدداً وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بالرغم من أنه قد تم إقرارها والتوافق عليها في اجتماع سابق.

وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، ضرورة وضع سرعة الإنجاز كأولوية، حرصاً على منع حدوث أي تدهور للسفينة صافر جراء تأخر الصيانة.. مشيراً إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني قدمت كافة التسهيلات والتأشيرات لدخول فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

فيما دعا وزير النفط والمعادن، إلى اتخاذ خطوات عملية لتلافي الوضع المتردي للسفينة صافر جراء تأخُّر الصيانة.. معتبراً تكرارَ مناقشةِ ما سبق وتم الاتفاقُ عليه مضيعةً للوقت، فيما حالة السفينة صافر تستدعي التحرك والعمل السريع لإجراء الصيانة العاجلة.

من جانبه أكد فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون الكامل من أجل صيانة السفينة العائمة صافر، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وقدمت الأمم المتحدة طلبا للحصول على تأشيرات إضافية لدخول خبراء إضافة لما قدمته سابقا وتم منحها في حينه.

يُذكر أن الاجتماع عقد بناءً على طلب من اللجنة الاقتصادية العليا، في إطار مساعيها لتجنب أي كارثة بيئية قد تنتج عن تأخُّر أعمال صيانة السفينة العائمة صافر.

ومن المتوقع أن يتم توقيع وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة العائمة صافر مع الجانب الوطني في اجتماع الثلاثاء المقبل، في حال تم استيعاب الملاحظات المتفق عليها.
رقم : 889873
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
زهراء نابلسي
3 تشرين الأول 2020
المحلل السياسي فيصل عبد الستار من بيروت
تحالف بعض الدول العربية مع إسرائيل هدفه محاصرة المقاومة وإدخال إيران في تماس مباشر مع العدو
3 تشرين الأول 2020
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
2 تشرين الأول 2020
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020
هل أصيب ترامب بكورونا أم
هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟
2 تشرين الأول 2020
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
1 تشرين الأول 2020
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس