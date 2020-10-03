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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 10:15

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا
وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أن الصين بها حاليا 189 حالة إصابة نشطة منها إصابة واحدة في حالة خطيرة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حاليا 85434، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وعادت الحياة في العاصمة الصينية إلى طبيعتها تدريجياً بعد مشاهد شبحية للطرق الخالية في يناير وفبراير، وانتشار فيروس ثانٍ في يونيو.

كانت الشوارع التي كانت فارغة بشكل مخيف في الحي المالي بالمدينة مكتظة، والمراكز التجارية التي كانت مهجورة سابقًا مليئة بالمتسوقين، وامتلأت حلبات التزلج على الجليد بالأطفال الذين يتعلمون التزلج مرة أخرى.

عادت مبيعات التجزئة الصينية إلى النمو في أغسطس للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، مما يشير إلى انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
رقم : 889888
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