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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 10:18

المحرر أدهم الشاعر يفقد عينه برصاص الاحتلال

المحرر أدهم الشاعر يفقد عينه برصاص الاحتلال
وذكرت مصادر مقربة من اسرة أدهم أنور الشاعر أن إصابة نجلها أمس أحدثت ضررًا كبيرًا بالعين اليسرى، الأمر الذي جعل الأطباء يفقدون الأمل في إعادة البصر إليها بعد التلف الكبير الذي لحق بها.

وكان الشاعر قد أصيب ،مساء أمس الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفادت المصادر أن المحرر الشاعر أصيب برصاصة في رأسه خلال إطلاق النار من قوات الاحتلال صوب الشبان.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة سبسطية، وأطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابته برصاصة في رأسه.

وتشهد بلدة سبسطية اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال ومستوطنيه خاصة موقع سبسطية الأثري، وتمارس اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين، وسط مواجهات مع الشبان.
رقم : 889889
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