الغنوشي يحدد ماتحتاجه تونس للخروج من الأزمات

وقال الغنوشي أن بلاده بحاجة إلى توافق وطني، لتجاوز الأزمات والعقبات، وإن البرلمان أمام مسؤولية كبيرة في قيادة التوافق، وتكريس التصالح والتسامح والاحترام المتبادل.



وخلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية النيابية دعا الغنوشي إلى "مد جسور التعاون والتنسيق مع بقية مؤسّسات الحكم لتحقيق الانسجام المطلوب ورص الصفوف وأعلى درجات التوافق بين جميع الأطراف الوطنية وانسجام كامل بين مؤسّسات الحكم".



ولفت الغنوشي إلى أن الكثير من التجاذبات شابت الدورة البرلمانية المنقضية، قائلا: "بالإضافة إلى ما يطبع بداية كلّ مدّة نيابيّة من اضطراب، فإنّ مجلسنا قد اشتغل في ظرفيّة تميّزت بغياب الاستقرار الحكومي، انضاف إليها التحدّي الصحي الناجم عن الجائحة الوبائية والتي كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعيّة عديدة".

