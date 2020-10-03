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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 12:12

فلسطينيون يمنعون مستوطنين من دخول منطقة بنابلس

فلسطينيون يمنعون مستوطنين من دخول منطقة بنابلس
وذكر الناشط في مقاومة الاستيطان في البلدة بشار القريوتي أن جهود لجان الحراسة والنشطاء في القرية حالت دون فرض واقع استيطاني على منطقة نبع سيلون، وأبطلت أهدافًا للمستوطنين هناك.

ولفت القريوتي إلى أن استهداف نبع سيلون من مستوطني "شيلو"، تكرر في الآونة الأخيرة، سواء من خلال السباحة في داخل النبع وتلويثهم لها أو وجودهم في المنقطة.

وأوضح أن المستوطنين حاولوا -يوم امس الجمعة- السباحة والوجود في منطقة النبع، إلا أن شبان قريوت منعوهم، وحضرت على إثر ذلك قوة من جيش الاحتلال وأمن المستوطنة للموقع.

ويتربص الاحتلال والمستوطنون بأهالي قريوت الذين يحاولون استرداد أراضيهم، والصمود عليها أمام عربدة الاحتلال ومصادرته الأراضي عَنوة.

ويسعى الاحتلال لتحويل (160 دونم في قريوت من منطقة (ب) إلى منطقة (ج)، ليتبقى 900 دونم فقط من منطقة (ب)، لدمج البؤر الاستيطانية الصغيرة بالمستوطنات الكبيرة في المنطقة وخلق تواصل جغرافي بينها، وهي "عيلي وشيفوت راحيل وشيلو" لتسهيل مخطط الضم (السلب والنهب).

وهناك 14 تجمعًا استيطانيًّا صغيرًا في المنطقة، و7 بؤر استيطانية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة، صادر الاحتلال من أراضي قريوت ما يقارب 2100 دونم.
رقم : 889920
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