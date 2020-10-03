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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 13:37
بعد إصابته بفيروس كورونا..

ترامب يدير الولايات المتحدة من المستشفی

ترامب يدير الولايات المتحدة من المستشفی
وقال ترامب:"أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل. أعتقد أنني أبلي بلاءً حسنًا، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. السيدة الأولى تعمل بشكل جيد جداً. شكرا جزيلا لكم".

وقال طبيب البيت الابيض شون كونلي، ان ترامب بدأ في تناول عقار "ريمديسيفر" المضاد لفيروس كورونا وبعض الفيتامينات وانه لا يحتاج الى اوكسجين إضافي، مشيرا إلى أنه مرهق لكنه يتمتع بمعنويات جيدة. وقال بأنّ ميلانيا ترامب تعاني من صداع وسعال خفيفين.

واعلن البيت الابيض ان نقل ترامب الى المستشفى جاء كإجراء احترازيّ، وبناءً على توصية الخبراء الطبّيين، مشيرا الى انه لن ينقُلَ صلاحياتِه لنائبِه وسيستمر في اداء مَهامِه من المستشفى خلال الايام المقبلة.

وتأتي إصابة ترامب بكورونا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في وقت يسعى لتقليص الفارق بينه وبين منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقد استغل بايدن الحدث لدعوة الأميركيّين إلى عدم التعنت في مواجهة كورونا، وعدم تيسييس الموضوع.

وقال المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية جو بايدن:"هذه ليست مسألة سياسة. إنّه تذكير قوي لنا جميعاً بأنّه يتعيّن علينا التعامل مع هذا الفيروس بجدّية. لانه لن يختفي تلقائيًا.علينا ان نتحمل مسؤولياتنا وننفذ التعليمات الصحية".

وضاعف الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا تعقيدات على حملته الانتخابيّة، فهي اكدت بوضوح فشله في إدارة الوباء ،كما ان تداعياتها ستكون بلا شك مهمة، حيث أعلنت حملة ترامب إنّ جميع فعالياتها التي أُعلنت سابقاً، والتي كانت تشمل الرئيس، ستُنقل إلى الواقع الافتراضي او تؤجّل. كما يحتمل ان يتم إلغاء المناظرتين المتبقيتن له مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

بالمقابل اكّد بايدن أنّه سيتوجّه، وفقًا للجدول المحدّد، إلى ولاية ميشيغن للتحدث عن خطّته لإنعاش الاقتصاد.

وقررت حملة بايدن إزالة جميع الإعلانات السلبية عن ترامب، لكن حملة ترامب رفضت التعامل بالمثل وازالة الدعاية المسيئة لبايدن.
رقم : 889946
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