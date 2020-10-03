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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 13:39

الاعلام الامني يعلن اعتقال 26 ارهابيا شمالي العراق

الاعلام الامني يعلن اعتقال 26 ارهابيا شمالي العراق
وقالت الخلية في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب الكمائن ورصد وتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية واعترافات الملقى القبض عليهم، من القاء القبض على ستة وعشرين ارهابياً وفق مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضافت ان "اغلبهم كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند) وثلاثة منهم في مايسمى ديواني (الصحة، والتصنيع والتدريب)"، مشيرة الى انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية فضلاً عن مهاجمة ومواجهة الأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأكدت انه "تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
رقم : 889948
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