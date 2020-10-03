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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 13:39

العراق يدخل مرحلة ‘‘التفشي المجتمعي‘‘ بفيروس كورونا

العراق يدخل مرحلة ‘‘التفشي المجتمعي‘‘ بفيروس كورونا
وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إن "مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي؛ مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية"، مبيناً أن "بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه".

واضاف ان "عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عامل قلق"، محذرا "من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما ان الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة".

وتابع ان "العراق دخل حالياً في مرحلة التفشي المجتمعي وهي تمثل المرحلة الثالثة اما المرحلة الرابعة فستكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة تتمثل بالاغلاق التام والعزل الكامل".
رقم : 889949
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