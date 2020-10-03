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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 13:40

وزير صحة لبنان: اقفال البلدات لحماية الناس من كورونا

وزير صحة لبنان: اقفال البلدات لحماية الناس من كورونا
وقال حمد حسن اليوم السبت في حديث تلفزيوني القرار الذي اخذ من قبل ​وزارة الداخلية​ لاقفال 11 بلدة بناء على اللجنة الوزارية قرار جريء يحاكي هواجس المجتمع والتحديات الحياتية اليومية لا سيما الازمة الاقتصادية الخانقة، واوضح بانه لا احد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي، ولكن يمكن ان نموت من الفيروس.

واوضح حسن ، بان القرار بالاقفال قرار مسؤول، ونحن نبني على تشخيص الحالات وريحنا الجهاز الطبي في ​المستشفيات.

بعد دخول لبنان مرحلة جديدة من انتشار الوباء كورونا ولمواجهته تم اللجوء إلى عزل عدد من البلدات والمناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات وبلغ عددها 111، على أن يكون الإقفال تاما.
رقم : 889950
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