الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 13:44

التفاؤل يُسيطر على جلسات الحوار الليبي في المغرب

التفاؤل يُسيطر على جلسات الحوار الليبي في المغرب
وقال السويح إن الجلسة الافتتاحية للمشاورات بين وفدي الحوار، التي انطلقت الليلة الماضية ، اتسمت بـ ” الودية”.

واستؤنفت مساء أمس الجمعة ببوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب.

ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.

وذكرت “وكالة المغرب العربي للأنباء” أن هذه الجولة تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة خلال الفترة من السادس إلى 10 أيلول الماضي ، وكانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وكان الطرفان اتفقا أيضا على مواصلة هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وتأتى هذه الجولة من المباحثات بعد جولة مباحثات أمنية فى أواخر الشهر الماضي بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر برعاية الأمم المتحدة بين الافرقاء المتخاصمين.
رقم : 889951
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
زهراء نابلسي
3 تشرين الأول 2020
المحلل السياسي فيصل عبد الستار من بيروت
تحالف بعض الدول العربية مع إسرائيل هدفه محاصرة المقاومة وإدخال إيران في تماس مباشر مع العدو
3 تشرين الأول 2020
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
2 تشرين الأول 2020
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020
هل أصيب ترامب بكورونا أم
هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟
2 تشرين الأول 2020
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
1 تشرين الأول 2020
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس