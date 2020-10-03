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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 14:07

سماء دمشق ستشهد ظاهرة غريبة.. إليكم التفاصيل

سماء دمشق ستشهد ظاهرة غريبة.. إليكم التفاصيل
وبينت صفحة “هوى الشام” أن اعتباراً من يوم غد الأحد 4/10/2020 ستمر محطة الفضاء الدولية فوق سماء دمشق.

ونشرت الصفحة جدول يحوي جهات و أوقات مرور محطة الفضاء الدولية فوق سماء دمشق و المنطقة بشكل عام .

حيث أن الجداول باللون الأحمر هي الأوقات المناسبة أكثر لرؤيتها من باقي الأيام ، منوهة بضرورة التركيز تماماً من ناحية الوقت ، علماً أنها ستظهر على شكل نجم مضيئ جداً وسريع الحركة.

سماء دمشق ستشهد ظاهرة غريبة.. إليكم التفاصيل
يذكر أن محطة الفضاء الدولية تدور على ارتفاع 390 كيلومتر تقريباً عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم في الساعة أي حوالي 7.66 كيلومتر في الثانية الواحدة ، هذا يعني أن المحطة تدور حول الأرض كل 90 دقيقة فقط ، ويتم الإشراف عليها بتعاون دولي ، هدفها تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية .

وأطلقت المحطة الدولية للمرة الأولى في 20 تشرين الثاني 1998، وبذلك يكون قد مر 22 عاماً على إطلاقها في عام 2020
رقم : 889956
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