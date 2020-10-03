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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 14:30
ايران تحذر اطراف النزاع في قره باغ
أي اعتداء على الاراضي الايرانية من قبل أذربيجان وأرمينيا بأنه أمر لا يطاق، محذرا اطراف النزاع في قره باغ بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
889961
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