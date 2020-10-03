وزيرة العدل البنانية: لا خيمة فوق راس اي مسؤول بخصوص انفجار المرفأ

وأكّدت ماري كلود نجم في حديث تلفزيوني اليوم السبت أنّها ليست مطلعة على مسار التحقيقات بانفجار المرفأ، مشيرة إلى أنّها راسلت التفتيش القضائي بموضوع التسريبات انطلاقًا من مبدأ سرية التحقيق.



وقالت نجم الى ان التحقيقات في ملف ​انفجار​ ​المرفأ​ تحمل شقين، الاول داخلي وما حصل في نهار الانفجار والاخر كل ما حصل منذ2013 الى اليوم، ونحن عملنا على تفرغ المحقق العدلي لهذا العمل لان الملف كبير ولا خيمة فوق راس اي مسؤول قضائي او سياسي او امني او اداري.



واضافت حصل لغط بما يتعلق بالـ5 أيام التي قيل إنّ التحقيق سينتهي فيها وللتوضيح فالتحقيق المقصود هو الإداري الداخلي الذي تجريه الحكومة ولا علاقة له بالتحقيق القضائي.



وتحدثت وزيرة العدل عن الصلاحيات الاستثنائية التي طالبت فيها، موضحةً أنّها شدّدت على ضرورة إقرارها مرارًا وتكرارًا نظرًا للأوضاع الاقتصادية والمالية المنهارة.



و اعتبرت أنّ أزمة الاكتظاظ في السجون عار في دولتنا، متسائلة لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم بناء سجون تليق بالسجين وكرامته.



وقالت نجم إنّ عدد الموقوفين في السجون اللبنانية مرتفع جدًّا وتصل النسبة إلى نحو 48 بالمئة ومن شهر مارس حتى اليوم صدر 1616 قرار إخلاء سبيل، مضيفةً أنّ هناك محكومين أنهوا محكوميتهم ولكنّهم غير قادرين على دفع الغرامات للخروج من السجن.



وأشارت إلى أنّ فرق عمل وزارة العدل قامت بإعداد جداول استنادًا على الأعمار وفترة المحكوميات وعوامل أخرى من أجل العمل على العفو الخاص.