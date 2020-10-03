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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 15:32

سي ان ان: ترامب متعب للغاية ويعاني من صعوبة في التنفس

سي ان ان: ترامب متعب للغاية ويعاني من صعوبة في التنفس
ونقلت سي ان ان عن مصدر مطلع، بان مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب.

ووصف احد مستشاري ترامب بانه متعب للغاية ومرهق و يعاني من صعوبة في التنفس حسب ما افادت قناة سي ان ان.

هذا و أفاد مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.
رقم : 889966
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