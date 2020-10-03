الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 15:34

بعد تفشي كورونا بالبيت الابيض..هذا ما قام به مجلس الأمن القومي

بعد تفشي كورونا بالبيت الابيض..هذا ما قام به مجلس الأمن القومي
أصدر المجلس بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة داخل المجمع الرئاسي، وبتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي.

وصدر هذا التوجيه بعد ثبوت إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، مما دفع فريقه الطبي للتوصية بنقله إلى مستشفى عسكري للعلاج.

وأكد مسؤول أمريكي كبير، طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس الأمن أصدر هذا التوجيه في رسالة إلكترونية داخلية كشفت عنها شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية.

وألزمت الرسالة الإلكترونية كل موظفي مجلس الأمن القومي "بوضع كمامات في جميع الأماكن المشتركة، بما فيها منشآت الفحص الأمني، والمصاعد، والأروقة، ودورات المياه".

وقبل ذلك لم يتلزم موظفو البيت الأبيض بوضع الكمامات بشكل دائم، بعدما شكك ترامب مرارا في فعاليتها، وسخر في بعض الأحيان من جدوى استخدامها، رغم تأكيد الخبراء على أن الالتزام بها ساهم في إنقاذ الأرواح.

ويضم مجلس الأمن القومي، المسؤول عن تنسيق السياسة الخارجية بين الوكالات الحكومية، أحد أكبر قطاعات الموظفين العاملين بمجمع البيت الأبيض.

وكان روبرت أوبراين، مستشار ترامب ورئيس مجلس الأمن القومي، أصيب بفيروس كورونا في أواخر يوليو الماضي، وعاد لعمله في مطلع أغسطس بعد تعافيه.
رقم : 889967
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
زهراء نابلسي
3 تشرين الأول 2020
المحلل السياسي فيصل عبد الستار من بيروت
تحالف بعض الدول العربية مع إسرائيل هدفه محاصرة المقاومة وإدخال إيران في تماس مباشر مع العدو
3 تشرين الأول 2020
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
2 تشرين الأول 2020
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020
هل أصيب ترامب بكورونا أم
هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟
2 تشرين الأول 2020
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
1 تشرين الأول 2020
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس