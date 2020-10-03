العراق.. هيئة المنافذ تستعد لاستقبال زائري الأربعين

وذكرت الهيئة في بيان (3 تشرين الاول 2020)، أنه "التزاما من هيئة المنافذ الحدودية بتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الاخيرة وقرارها بالرقم (109) والذي تضمن الموافقة على دخول زائري أربعينية الإمام الحسين(ع) من منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط حصرا وبواقع (250) موكب حسيني مع تحديد عدد أفراد كل موكب (10) اشخاص فقط ، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية لجائحة كورونا بشرط جلب الزائر الوافد شهادة الفحص ال (PCR) الخاص للكشف عن فايروس كورونا وان يكون الفحص فاعلاً لمدة 72ساعة".



واضاف البيان، "ولتنظيم آلية تطبيق هذا القرار عقدت مديرية منفذ زرباطية الحدودي اجتماعا تنسيقا ضم الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي للتدوال في آلية تطبيق القرار والتأكيد على تسخير كافة الإمكانات الإدارية والأمنية والخدمية وتوظيفها بالشكل المدروس".



وتابع البيان، فضلا عن "تنظيم كافة الاستحضارات لتطبيق القرار بمهنية عالية والتشديد في تطبيق فقراته، لضمان سلامة الوافدين وخلق حالة من الانسيابية في عملية تفويجهم ومغادرتهم وفق التعليمات الصادرة والتي أكدت على منحهم تأشيرة دخول نافذة لغاية العاشر من الشهر الجاري".