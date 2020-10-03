نائب لبناني: اتفاق اطار لا يقل اهمية عن مقاومة فرنسة لألمانيا

و قال عسيران اليوم السبت في تصريح له أن اتفاق الاطار التي أعلن عنها رئيس مجلس النيابي ​نبيه بري​ عظيمة في توقيتها ومضمونها، لافتا انه كان لا بد من أخذ القرار بموضوع ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي وهي مشابهة للطريق المعتمد للعام 1949 عندما قام ​لبنان​ بالموافقة على اتفاقية الهدنة التي كانت الأساس بوقف الاعمال العدوانية الإسرائيلية على لبنان، والجميع يذكر القرار 425 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي من دون قيد او شرط، وهكذا كان بعد ان قاوم لبنان مقاومة شرسة وعظيمة أجبرت إسرائيل على الانسحاب من ارضنا دون قيد او شرط.



ورأى النائب اللبناني رسم اطار الاتفاق بالنسبة لحدونا البحرية والبرية لا يقل أهمية عن مقاومة ​فرنسا​ لهتلر، انها الطريق السليم لاستعادة حق لبنان في أرضه ومياهه وهي عنوان أكيد للاستقلال الذي نطالب به وهي خطوة جيدة لتركيز حقوق لبنان على أسس علمية ودولية بموافقة ​الأمم المتحدة​، وفيما يخص ​النفط والغاز​ سيأخذ وقتا طويلا لاستخراجه، وان نفط لبنان هو شعبه واغترابه وهذا ما يجب ان نلتفت اليه.



واعتبر بان المطلوب عمل سريع وجاد لدرء المخاطر التي تهدد لبنان حيث ان حبل الامن بدأ يتفلت ونخشى ان لا تتمكن ​القوى الأمنية​ من ضبط الأمور، لذا المطلوب من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ان يقوم ما بوسعه لجمع الشمل والكلمة ليعود لبنان الى ازدهاره.