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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 20:18

جهانغيري يدعو الى الانسجام والتآلف من اجل تجاوز الازمات الراهنة

جهانغيري يدعو الى الانسجام والتآلف من اجل تجاوز الازمات الراهنة
تصريحات جهانغيري، جاءت خلال اتصاله الهاتفي عصر اليوم السبت مع المرجع الديني "آية الله ناصر مكارم شيرازي".

وقدم النائب الاول لرئيس الجمهورية، في هذا الاتصال، العزاء على اعتاب ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام)؛ قائلا : ان تفشي وباء كورونا وتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس تلزم على شعبنا ان يقيم مراسم الاربعين لهذا العام بطريقة اخرى.

واضاف : ان جميع المسؤولين في البلاد يثمّنون توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية ومراجع الدين الاجلاء وتصريحاتهم الحكيمة التي ساهمت في حل المعضلات، واظهرت مدى اهمية الحفاظ على ارواح الناس وسلامتهم عند مذهب آل البيت (عليهم السلام).

الى ذلك، قال اية الله مكارم شيرازي : يتعين على الجميع في ظروف انتشار كورونا، الالتزام بالتعليمات الصحية وما تقتضيه مصلحة البلاد.

وتطلع المرجع الديني في هذا الاتصال، الى زوال فيروس كورونا عبر اتباع التعليمات الوقائية والعلاجية، كما نوه بضرورة الجهود الهادفة من قبل الحكومة والمسؤولين جميعا لتيسير الظروف المعيشية ومساعدة اصحاب الدخل المتدني في البلاد.
رقم : 889997
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