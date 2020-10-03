الصحة النيابية: العراق لم يدخل الموجة الثانية لكورونا

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي ان “ العراق دخل المرحلة الثالثة من الموجة الاولى لفيروس كورونا حيث كانت المرحلة الاولى هي السيطرة على تفشي الفيروس او الثانية هي الحد من ارتفاع الاصابات”، لافتا الى ان “المرحلة الثالثة هي التعايش مع فيروس كورونا كون الحظر الجزئي والشامل غير مجدي”.



واضاف ان “السيطرة على الفيروس يحتاج الى وعي من المواطن كون الوباء لا يمكن السيطرة عليه دون التعاون بين المواطن والصحة”، مبينا ان “ العراق لا يزال في الموجة الاولى من الفيروس ولم يداخل الثانية كون الاصابات لا تزال مرتفعة ولم تسجل انخفاضا نهائيا”.



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 3672 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 3861 حالة للشفاء.