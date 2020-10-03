حماس تبارك التفاهمات مع فتح

وقال بيان صادر عن قيادة حماس عقب اجتماعات خاصة لها، إنها تبارك التفاهم الذي تم بين وفدي الحركة وفتح، وتؤكد أنه معروض على الفصائل الوطنية كافة لمناقشته.

وأضاف البيان أن الحوار الثنائي مع الأخوة في حركة فتح -على أهميته- ليس بديلاً عن الحوار الشامل، بل هو مقدمة له بغرض التسهيل والمضي إلى الأمام.



ودعا بيان حماس إلى ضرورة الإسراع في عقد جلسات الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة الجميع للاتفاق بشكل نهائي على خريطة الطريق الوطنية التي تحقق الشراكة والمصالحة.



وأكد أن الشراكة الوطنية تتجلى في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كاملاً على أسس ديمقراطية سليمة، من خلال الانتخابات الشاملة والحرة والنزيهة في كل المناطق، وفي المقدمة منها القدس المحتلة، وبالتزامن وبالتوافق الوطني بما يضمن مشاركة الجميع دون استثناء.



واتفقت حركتا فتح وحماس الشهر الماضي على رؤية لإنجاز المصالحة تقوم على إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 13 عاما.



وأعلنت اللجنة المركزية لفتح أنها صادقت مساء أول أمس الخميس عقب اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، بالإجماع على التوافقات التي تمت مع حماس.



وأكدت قيادة فتح في بيان أن مسار الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مشددة على أهمية الشراكة النضالية في مواجهة صفقة القرن والضم والتطبيع من خلال المقاومة الشعبية والعمل على تطوير هذه الشراكة في كل مكونات النظام السياسي.



وكان قد أعلن إسماعيل هنية ان حركة حماس تُولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وأن تلك الحوارات تعبر عن إرادة وتوجه وقرار، وذلك استشعاراً بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة.