الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 21:12

إيهود أولمرت: نتانياهو فاشل!

إيهود أولمرت: نتانياهو فاشل!
وأكد أولمرت لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية: الإغلاق الذي نجربه منذ أيام لن يغير أي شيء. وهذا الأخير، كالإغلاق الأول الذي أعلِن قبل عيد الباسوفر، لن يؤدي إلى أي تطورات جديدة.

وأضاف منتقدا سياسة نتانياهو بشأن مكافحة كورونا: التدابير الجديدة التي تجري صياغتها لن تساعد على كبح انتشار كوفيد 19، ولن تساعدنا في مكافحة الوباء. واعتبر أولمرت أن سياسة حكومة نتنياهو الحالية لم تحقق ذرة من النجاح في مكافحة انتشار الفيروس منذ بدايته، وأن "نجاحات" نتنياهو المزعومة في هذا المجال لا توجد، برأيه، سوى في وسائل الإعلام.

ورد إيهود أولمرت على الذين يرددون بأن الإغلاق الأول كان سياسة ناجحة، بقوله إن هؤلاء يجهلون أنه لم يتم إجراء أي اختبارات تقريبا، وأن بعض خبراء وزارة الصحة كانوا يعارضون صراحة زيادة مستوى الاختبارات للكشف عن الإصابات.

واختتم انتقاده الشديد لحكومة نتانياهو قائلا: من وجهة نظري، يعتبر فشل الحكومة في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا الأكبر، داعيا إلى اتخاذ 4 خطوات، وهي: مواجهة الوباء بتعزيز النظام الصحي عبر زيادة بناء المستشفيات ومضاعفة أعداد الأطباء كخطوة أولى، وزيادة عدد المخابر ومراكز البحوث عبر كل البلاد، ووضع خريطة جغرافية للوباء وتحديد عوامل التفشي الأساسية للوقاية من الانتشار، كإجراء ثان.

أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إنشاء هياكل قادرة على استيعاب المحتاجين للعزل الصحي، لا سيما في الأوساط العسكرية الأكثر عرضة لمخاطر الإصابات. والخطوة الرابعة والأخيرة تتمثل، حسب أولمرت، في ترك المواطنين يعيشون حياتهم الطبيعية مع احترام التدابير الوقائية كارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الفشل الكبير في حصار تفشي وباء كورونا في "إسرائيل"، يهز الحكومة التي يقودها المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس.
رقم : 890008
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
زهراء نابلسي
3 تشرين الأول 2020
المحلل السياسي فيصل عبد الستار من بيروت
تحالف بعض الدول العربية مع إسرائيل هدفه محاصرة المقاومة وإدخال إيران في تماس مباشر مع العدو
3 تشرين الأول 2020
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
2 تشرين الأول 2020
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020
هل أصيب ترامب بكورونا أم
هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟
2 تشرين الأول 2020
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
1 تشرين الأول 2020
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس