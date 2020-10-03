الأردن تكشف أسماء بؤر كورونا الساخنة

وقالت الحكومة خلال الايجاز اليومي لفيروس كورونا ان المناطق التي تشكّل بؤراً ساخنة هي: أحياء الربوة، والأمير حسن والجرن والصالحين ومناطق المدينة الرياضيّة وشفا بدران وخلدا في محافظة العاصمة، الحيّ الجنوبي في محافظة إربد، ومخيّم البقعة ومنطقتيّ سويمة والروضة في محافظة البلقاء، وحيّ البتراوي ومنطقة الزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، ومناطق غور الصّافي وغور المزرعة وبلدة القصر في محافظة الكرك، وقضاء إيل في محافظة معان.



كما أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 1099 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 14749 حالة.



وسُجّلت (9) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (88) حالة و172 حالة شفاء هذا اليوم ويبلغ عدد الحالات الحرجة 48 حالة، تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.



وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيق أمان، وتطبيق صحتك.