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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 21:47

أبرز التطورات على الساحة العراقية 3-10-2020

أبرز التطورات على الساحة العراقية 3-10-2020
ووفق مصادرنا فقد تمكنت مجموعة من القوات العراقية من تطهير وتأمين عدة قرى في ضواحي منطقة الزور خلال عملية بحث دقيقة في المناطق الغربية من محافظة ديالى (شمال غربي بعقوبة).
 
وبحسب المصادر استطاعت القوات الأمنية خلال العملية، بسط الأمن في مناطق الدكات وربع حبيب وملا طيب وزور الكبية والشيرك وتل منجل والقاية وعلي ساهي والشيخ جراد ، وتمكنت القوات العراقية من الاستيلاء على عدة مقرات عسكرية للإرهابيين والتعرف على معداتهم العسكرية.
 
كما تمكنت القوات العراقية في المحور الجنوبي الغربي لمحافظة ديالى (جنوب بعقوبة) أيضا من تطهير منطقة "الهاشميات" التابعة لمنطقة "خان بني سعد" إلى جانب تطهير ضواحي قرى (البردية والظابطية والحيلة) واستولت القوات على بعض المعدات العسكرية.
 
 و في المحور الشمالي لمحافظة ديالى استطاعت القوات العراقية من التعرف على عشرات قذائف الهاون التابعة لإرهابيي داعش والاستيلاء عليها بالقرب من مقبرة البو محمد خلال عملية بحث دقيقة في قسم العظيم.
 
وعلى الرغم من العمليات الناجحة في المحاور الغربية والجنوبية الغربية والشمالية لمحافظة ديالى والتفوق الميداني للقوات العراقية في هذه المحاور ، تشير الأنباء الواردة من أطراف منطقة "حوض الوقف" ، على بعد 25 كم شمال شرق بعقوبة ، إلى تنامي قوة خلايا سرية تابعة لتنظيم داعش.
 
وبحسب مصادرنا، فإن إرهابيي داعش يحاولون زيادة قوتهم ونفوذهم على أطراف قرية "أبو كرمة" وفي نفس الوقت شنوا هجمات على مراكز قوات الأمن وحتى سكان هذه القرية.
 
و تعتبر قرية أبو كرمة من أكبر القرى في منطقة حوض الوقف ، الأمر الذي زاد من أهميتها. ويحاول إرهابيو داعش زعزعة أمن واستقرار منطقة أبو كرمة عن طريق زيادة الهجمات وإجبار السكان في النهاية على إخلاء المنطقة.
 
وتُعرف منطقة حوض الوقف بقاعدة الزرقاوي (زعيم القاعدة السابق) وهي إحدى القواعد الأولى والرئيسية للقاعدة منذ عام 2005 ؛ وأصبحت مزارع وحدائق هذه المنطقة ملاذًا جيدًا لنمو وتدريب الإرهابيين.
 
رقم : 890015
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