وضع ترامب كان مقلقا للغاية خلال الساعات الـ24 الماضية

وأوضح المصدر “كانت الوظائف الحيوية للرئيس على مدار الـ 24 ساعة الماضية مقلقة للغاية، وستكون الساعات الـ 48 المقبلة دقيقة على صعيد رعايته. لم نصل بعد إلى مسار واضح نحو الشفاء التام”.



ويتعارض هذا التقييم مع صورة أكثر تفاؤلاً قدمها الفريق الطبي لترامب، الذي قال إنه يتنفس جيدا ولا يتلقى دعما بالاكسجين في المستشفى حيث يعالج جراء إصابته بمرض كوفيد-19.



وقال طبيب البيت الأبيض شون كونلي اليوم السبت إن دونالد ترامب “بصحة جيدة” ولم ترتفع درجة حرارته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك بعد الإعلان عن إصابته بكوفيد-19 يوم الجمعة.



وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض، قال طبيب الرئيس الأمريكي إنه حصل جرعة على جرعة من عقار Regeneron.



وأوضح الطبيب أنه “كإجراء احترازي، تلقى (ترامب) جرعة واحدة 8 جرامات من كوكتيل ريجينيرون… بالإضافة إلى الأجسام المضادة متعددة النسيلة، كان الرئيس يتناول الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين يوميًا”.



وأضاف طبيب ترامب أنه “حتى ظهر هذا اليوم، لا يزال الرئيس منهكًا ولكن معنوياته جيدة. يتم تقييمه من قبل فريق من الخبراء، وسنقوم معًا بتقديم توصيات إلى الرئيس والسيدة الأولى فيما يتعلق بالخطوات التالية الأفضل”.



وأشارت المذكرة إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، لا تزال في حالة جيدة مع سعال خفيف وصداع فقط، فيما بقية العائلة في حالة جيدة، الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لفيروس كورونا.



لكن مسؤولين في حملة الرئيس، اعلنوا، السبت، أنه “يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا”.



ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن أحد مستشاري حملة ترامب الانتخابية (لم تسمه) قوله إن “وضع ترامب الصحي خطير ومثير للقلق”.



وأضاف المستشار أن “ترامب يعاني من حالة تعب وإرهاق، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية”.

وبهذا الخصوص، قال مصدر آخر مطلع إن “مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب”، بحسب “سي إن إن”.

فيما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـ “سي إن إن” إن “ترامب على ما يرام في الوقت الحالي، لكننا نخشى من أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة”.



وفي السياق نفسه، قال مصدر ثالث إن “حالة الرئيس الأمريكي أسوأ من حالة السيدة الأولى ميلانيا ترامب”، بحسب الشبكة ذاتها.



وفي وقت سابق اليوم، قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن ترامب “بخير”، وبدأ في تناول الدواء المضاد للفيروسات “ريمديسيفير”.



جاء ذلك في بيان بعد ساعات من دخول ترامب مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني، في ولاية ميريلاند قرب العاصمة واشنطن.



من جهته، أعلن ترامب، مساء السبت، أن حالته الصحية جيدة، وذلك بعد انتشار تقارير بشأن تدهور وضعه الصحي، إثر إصابته بكورونا.



كما أعرب ترامب، في تغريدة على تويتر عن شكره للفريق الطبي الذي يقوم بمعالجته من مضاعفات الفيروس.



وقال ترامب: “الأطباء والممرضات وجميع من هم في مركز وولتر ريد الطبي، وغيرهم من المؤسسات الرائعة التي انضمت إليهم، مذهلون! لقد تم إحراز تقدم هائل خلال الأشهر الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم، أشعر أنني بحالة جيدة!”.



وتأتي تغريدة ترامب بعد ساعات من تصريح مسؤولين في حملته الانتخابية أن وضع الرئيس الصحي خطير ومثير للقلق، و يعاني من مشاكل في التنفس، قبل أن يخرج طبيبه في مؤتمر صحفي ويؤكد أن حالته جيدة للغاية ولا يواجه صعوبة في التنفس”.



والجمعة، أعلن ترامب (74 عاما)، في تغريدة عبر تويتر، أنه وزوجته (50 عاما)، أصيبا بالفيروس وسيبدآن الحجر الصحي.