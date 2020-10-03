أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة بسوريا

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي عبر اتصال مرئي، في افتتاح سد "ريحانلي" الجديد، بولاية هطاي جنوب تركيا.



ووفقا لوكالة "الأناضول"، أضاف أردوغان، "قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم". وتابع الرئيس التركي "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية (مع سوريا)" حسب تعبيره.



وأشار إلى أن "تركيا لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بمأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية". وأكد أردوغان "سنواصل إزعاج كافة الأطراف التي تكن العداء لبلادنا وشعبنا".



يذكر أن الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، أن تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب.



وقال "تركيا ما تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس/ آذار الماضي، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام"، حسب تعبيره.