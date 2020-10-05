قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية قرب مطار بغداد

أفادت المصادر بأن صاروخان من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من مطار بغداد الدولي بالعاصمة العراقية.



وأشار الإعلام العراقي، إلى أن القصف الصاروخي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد، الأمر الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار داخل الميناء الجوي للعاصمة العراقية.



وأكد مصدر أمني، أن "صاروخين سقطا، اليوم، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي". ولم يشر المصدر إلى أي تفاصيل أخرى.



ولم ترد بعد أي تقارير رسمية حول وقوع إصابات أو تقديرات الخسائر المادية.



كان آخر قصف صاروخي على مطار بغداد الدولي، الأحد 20 أيلول الماضي، حيث استهدف بصاروخ من طراز كاتيوشا.



ومؤخرا، تكررت حوادث الاعتداء الصاروخي على محيط مطار بغداد الدولي، والمنطقة الخضراء، في قلب العاصمة العراقية، وسط تحركات أمنية موسعة لضبط منفذي الهجمات.



وفي سياق متصل، أكد السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، يوم الأحد، التزام بلاده بدعم استقرار العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وذلك خلال لقاء مع الرئيس العراقي برهم صالح في قصر بغداد.



وشدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة الماضي، بعد قرار واشنطن المبدئي بسحب سفارتها من العاصمة العراقية، على أن "الحكومة العراقية اتخذت عددا من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، السياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة في القريب العاجل".