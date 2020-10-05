الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 08:05

وفد من فتح إلى سوريا لإجراء حوارات مع الفصائل الفلسطينية

وفد من فتح إلى سوريا لإجراء حوارات مع الفصائل الفلسطينية
وأضاف الرجوب ،أمس الأحد، أن تلك الحوارت ستكون مع حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسسطين، والجبهة الديموقراطية، إضافة إلى منظمة الصاعقة، بهدف انضاج ظروف الدعوة إلى الإنتخابات.

واكد ضرورة وجود تفويض من الفصائل الوطنية والإسلامية للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كي يتمكن من إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الانتخابات على أن يتلو ذلك حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة "الآليات التي يجب ان نعمل بموجبها والأساس السياسي للانتخابات".

وأوضح أن التفاهمات مع حركة "حماس" تنص على إجراء انتخابات بالتمثيل النسبي خلال ستة أشهر على ثلاث مراحل تشريعية ورئاسية ومجلس وطني على أن تكون بالتوالي.

وكشف الرجوب أن "فتح" أبلغت "حماس" برغبتها في تشكيل حكومة ائـتلاف وطني بعد الانتخابات وما عدا ذلك سيكون على طاولة الامناء العامين" دون تحديد موعد اجتماعهم.

وأشار إلى أنه بعد المرسوم الرئاسي للانتخابات يتوجب على القيادة معالجة "أثار الانقسام وتفيكيك بعض ترسباته" وملف الحريات العامة، مضيفا أن ذلك بحاجة إلى حلول في الوقت الحالي وأخرى "ستتلاشى في سياق العمل المشترك".

وأوضح أن الحوار الوطني الحالي هو "فلسطيني خالص" بهدف تحقيق وحدة في الموقف السياسي والنضالي ورؤية تكون فيها منظمة التحرير هي العنوان، مؤكدا أن كل ذلك سيتحقق على "صخرة الوحدة والصمود المقاوم.

واعتبر أن قرار انجاز الشراكة الوطنية هو قرار استراتيجي كجزء من الالتزام تجاه مخرجات اجتماع الامناء العامين بما في ذلك بناء قيادة وطنية موحدة والتمسك بمنظمة التحرير.

وكشف الرجوب عن أن واشنطن و"تل أبيب" تمارسان ضغوطا لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية و"قتل أي أمل في حياتنا"، مؤكدا أن ذلك سيتحطم بصمودنا ومقاومتنا.
رقم : 890167
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
زهراء نابلسي
3 تشرين الأول 2020
المحلل السياسي فيصل عبد الستار من بيروت
تحالف بعض الدول العربية مع إسرائيل هدفه محاصرة المقاومة وإدخال إيران في تماس مباشر مع العدو
3 تشرين الأول 2020
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
2 تشرين الأول 2020
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس