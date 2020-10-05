الكاظمي يوجه بحجب المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية

كما وجه الكاظمي بـ"عدم تبني الأخبار التي لا تستند الى دليل علمي".



ووجه ايضاً بـ"حجب المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية والتي تحاول زعزعة ثقة المواطن بالجيش الأبيض".