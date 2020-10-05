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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 08:07
الكاظمي يوجه بحجب المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية
كما وجه الكاظمي بـ"عدم تبني الأخبار التي لا تستند الى دليل علمي".
ووجه ايضاً بـ"حجب المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية والتي تحاول زعزعة ثقة المواطن بالجيش الأبيض".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
890169
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