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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 08:47

مئات المستوطنين يتظاهرون للإطاحة بنتانياهو

مئات المستوطنين يتظاهرون للإطاحة بنتانياهو
رغم سن قانون بتقييدها في فترات الاغلاق وتحرير مئات المخالفات ضد المتظاهرين، تتسع حدة التظاهرات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم وصلت أعداد المشاركين فيها الى أكثر من مئة الف متظاهر في اكثر من مئة موقع رافعين شعارات "لن نتنازل حتى يستقيل نتنياهو" و"ثروة، سلطة، عالم سفلي".

وقال المحلل السياسي عوض عوض:"مجتمع الإسرائيلي مصر على الإطاحة برئيس الوزراء نتانياهو وهذه تاكيداً على موضوع إستمرار في التظاهر رغم الإغلاق وكورونا وخطورة الفيروس المنتشر في العالم إلا أن الشعب الإسرائيلي بسبب التهم الموجهة اله وهي الفساد، هذا الأمر خطير بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ومصر على ذلك".

اتساع رقعة التظاهرات وهجوم تحالف أزرق أبيض الشريك في الائتلاف الحاكم على نتنياهو يشير الى أن الكيان في الطريق إلى انتخابات جديدة، فهو رئيس التحالف بني غانتس يتهم شريكه بمحاولة القضاء على الديمقراطية، فيما يؤكد وزير السياحة المستقيل اساف زامير من "ازرق-ابيض" أن الهم الأول لنتنياهو قضايا فساده ومكافحة كورونا ليست أولوية لديه.

من جانبه قال المختص في الشأن الإسرائيلي:" إسرائيل وخاصة حزب الليكود تعصف بها أزمة حادة فيما يتعلق بشرعية نتانياهو من جهة ثم الأزمة الإقتصادية التي اصبحت ضاغطة جراء تحول أزمة كورونا الى أزمة مجتمعية وأصبحت وزارة الصحة تعيش تحت ضغط كبير في هذا الشأن".

قمع واعتقالات وعشرات الاصابات في صفوف المتظاهرين المعارضين لنتنياهو المطالبين بمحاكمته بقضايا الفساد والرشى والفشل في مواجهة كورونا كل ذلك يعمق من أزمة كيان الاحتلال ويضع مشاريعه التوسعية في مهب الرياح.

رغم سن القانون للحد من التظاهرات الا ان ذلك لم يمنع الآلاف من النزول الى الشارع والتاكيد على محاسبة بنيامين نتانياهو على تهم الفساد والإطاحة به.
رقم : 890176
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