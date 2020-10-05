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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 10:43

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون مثمرة غرب سلفيت
وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين قطعوا أشجار زيتون مثمرة في منطقة سوسة، للمواطن نصر منصور أحمد.

ويحيط ببلدة كفر الديك عدد من المستوطنات والمواقع العسكرية، إضافة إلى المناطق الصناعية الإسرائيلية.

وتشكل مستوطنة "أرئيل" الشريان الحيوي لعدد من المستوطنات مثل "إيلي زهاف" من الشرق، و"بدوئيل" من الجنوب، و"ليشم" من الشمال، ويأتي هذا التجمع في إطار حزام أمني يقضي على أكثر من 90% من أراضي البلدة.

وتعد قرية كفر الديك من المواقع الأثرية والطبيعة النابضة بالحياة، حيث يزرع في أراضيها الحبوب والبقوليات والأشجار المثمرة وخاصة الزيتون والعنب واللوز، بالإضافة إلى تربية الأبقار والأغنام.

وبين طياتها عدد من الأماكن التراثية، مثل قرية دير سمعان الأثرية حيث تحل العراقة والحضارة التي تأخذك إلى عالم الأجداد الذين سكنوا هذه القرية وشيّدوها بأيديهم، وفيها أيضا قلعة كفر الديك التي تتمركز على قمة أعلى جبل في القرية، ونبعة كفر الديك "الفوارة" التي تشكل مصدرًا للحياة.

وعانى مزارعو البلدة وأصحاب الأراضي من قرارات مجحفة منعوا بموجبها من الوصول إلى أراضيهم، لتضاف إلى ما يمكن أن يطلق عليه "نكبة بيئية" ناجمة عن مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة والطبية التي هددت الحياة المختلفة في المنطقة والتي حولت الحقول إلى أماكن مشبعة بمياه مستوطنتي "عالي زهاف"، و"ليشم" العادمة والتي حولت مساحات واسعة منها إلى مكرهة صحية.
رقم : 890211
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