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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 11:22
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

السعودية والكيان الاحتلال آخر من يحق لهما التطرق لملف إيران النووي

السعودية والكيان الاحتلال آخر من يحق لهما التطرق لملف إيران النووي
وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي ،اليوم الاثنين،÷ اشار خطيب زادة اان على المانيا واوروبا الالتزام ببنود القرار 2231 ومن الطبيعي ان تدافع ايران عن حقها وقال : اوروبا اكدت عجزها على تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي على مدى عام ونصف من خروج اميركا منه .

وفي جانب اخره اشار المتحدث باسم الخارجية الى ان ايران تتابع مايحصل بين الجارين بشمال غرب البلاد وتحترم سيادة اذربيجان وتدعو لوقف اطلاق النار باسرع وقت للبدء بالحوار الشامل مضيفا القول : لايران تواصل مع طرفي النزاع بشان قره باغ وحاولنا الاتصال بهما لوضع حد للحرب وهو هدفنا الاساس .

وتطرق الى العلاقات الايرانية العراقية واصفا اياها بانها قوية وتزداد قوة يوما بعد اخر واضاف : اكدنا مرارا على الاستقرار السياسي في العراق والاهتمام بمكانة المرجعية .

ولفت خطيب زادة الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم الدول المجاورة وتسعى الى اعادة البلدان التي تسير في الطريق الخطا مشددا في نفس الوقت على ان الجزر الثلاث الثلاث في الخليج الفارسي هي ايرانية وجزء لا يتجزا منها .
رقم : 890225
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